Svezia | deraglia un trenino delle montagne russe a Stoccolma | un morto e 9 feriti

(Di lunedì 26 giugno 2023) Una persona è morta e altre nove sono rimaste ferite in un incidente sullein un parco a tema in. I testimoni hanno raccontato che la giostra Jetline del parco divertimenti Grona Lund diè parzialmenteta e sono stati inviati sul posto un elicottero, ambulanze e pompieri. Another video from the accident at Gröna Lund.#grönalund #jetline #svpol pic.twitter.com/s3wR5CaEzf — Travis (@Ghostfriend01) June 25, 2023 La polizia e i funzionari del parco hanno dichiarato che nove bambini e adulti sono stati curati in ospedale, tra cui tre con ferite gravi. Una dichiarazione sul sito web di Grona Lund afferma che: “Si è verificato un grave incidente sulla Jetline. Stiamo lavorando con i servizi di soccorso. Il parco è chiuso per ora”. Sotto choc Jenny Lagerstedt, ...