Supervivientes | i naufraghi lasciano l’Honduras e terminano il reality in una casa in Spagna

Leggi su biccy

(Di lunedì 26 giugno 2023)che si trasforma in una sorta di Gran Hermano Vip: è quello che è successo inquando tutti isono stati costretti a lasciaredopo ben 107 giorni di sopravvivenza. (L’edizione più lunga de L’Isola dei Famosi è stata quella dello scorso anno, vinta da Nicolas Vaporidis, durata 99 giorni). I sopravvissuti: il modello marocchino Asraf Beno, l’ex gieffina Adara Molinero, il nipote del barone Bosco Blach, il modello italo-ucraino Artur Dainese e l’influencer apertamente gay Jonan Wiergo, stanno infatti vivendo in unain campagna nella periferia di Madrid in attesa della finale, prevista per giovedì. Asraf: haría cualquier cosa por ella Si cariño ya lo vimos. #ConexiónHonduras17 pic.twitter.com/HC90jkqxgs — Señor de Malyshkina (@Rajetx) June 25, 2023 I ...