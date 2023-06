Superman Legacy | sembra che ci sia un favorito per il nuovo Uomo d' Acciaio

(Di lunedì 26 giugno 2023) Potrebbe esserci unper il ruolo di Clark Kent nel prossimo DC Universe. Lo scorso fine settimana si sono svolti i provini per, il primo lungometraggio che aprirà il DC Universe firmato da James Gunn e Peter Safran. Chi sarà l'attore che succederà a Henry Cavill in uno dei ruoli più ambiti nel mondo del cinema? Pare che nel fine settimana abbiano partecipato al casting nomi come quelli di Nicholas Hoult, David Corenswet e Tom Brittney. Sui social media spicca un nome in particolare tra quelli che abbiamo nominato e che presumibilmente abbiano partecipato al casting; David Corenswet. L'ipotesi più accreditata è quella di un annuncio ufficiale previsto al San Diego …

Bryan Cranston ha dichiarato la sua opinione in merito ai fanta casting sul web che lo vorrebbero Lex Luthor in Superman: Legacy.