Superbonus condomini | tante novità e arriva la data di scadenza ufficiale | Attenzione

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 26 giugno 2023) Manca davvero poco per ladelsuie non solo. Ecco fino a quando è possibile usufruire di questa agevolazione. Che il110% stia andando via via ad esaurirsi non è più unae se in alcuni casi non è già più possibile usufruirne, per quanto riguarda l’applicazione dell’agevolazione sui, e non solo, c’è ancora tempo. Ma pochissimo., il limite per iniziare gli interventi nel caso di edifici icap (ilovetrading.it / fonte ansa)Oltre che su palazzi e palazzine l’incentivo può ancora essere sfruttato per i fabbricati di Istituto Autonomi Case Popolari (Iacp) come previsto dalle recenti disposizioni in materia ma in questo periodo è stata ricorla primache ...