Superbike | GP Gran Bretagna 2023 | programma | orari | tv | streaming Calendario 30 giugno-2 luglio

(Di lunedì 26 giugno 2023) Arriva il momento del sesto weekend della stagione del Mondiale di. Si rimane in Europa per ilPremio di. Si corre sul tracciato di Donington Park, uno dei luoghi classici per le moto derivate di serie e che come sempre regaleràde pathos e spettacolo per tutti gli spettatori. Alvaro Bautista prosegue infermabile il suo monologo con la sua Ducati. Lo spagnolo vola in classifica generale con 298 punti contro i 212 di Toprak Razgatlioglu ed i 150 di Andrea Locatelli. Quarto Jonathan Rea con appena 129, mentre Axel Bassani è quinto con 126. 99, infine, per Michael Ruben Rinaldi: gli italiani cercheranno di inserirsi nel monologo di Bautista in questo fine settimana.del fine settimana (30-2 ...

Il dominio della Ducati La Top - 5 del Premio di Germania interamente occupata dalle Ducati ha confermato il dominio della casa di categoria di rilevanza internazionale come la. Joan Mir non potrà prendere parte al Premio d'Olanda 2023 e al suo posto scenderà in pista il connazionale Iker Lecuona. Per il pilota della sarà la sua seconda apparizione dell'anno. Marc Marquez, dopo aver rinunciato alla gara del Sachsenring, è arrivato ad Assen per il Assen è un circuito che mi piace, ho ottenuto il mio primo podio nel Mondiale lì, quindi

Arriva il momento del sesto weekend della stagione del Mondiale di superbike 2023. Si rimane in Europa per il Gran Premio di Gran Bretagna. Si corre sul tracciato di Donington Park, uno dei luoghi cla