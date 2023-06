Summer Fancy Food 2023 | Camera di Commercio Frosinone Latina e Azienda Speciale Informare a New York

L'iniziativa ha luogo nell'ambito delFood (25 - 27 giugno 2023) ed è stata promossa in occasione della prima approvazione per la commercializzazione in supermercati e ristoranti degli ...La Regione sceglie per il secondo anno consecutivo ilFood Festival, il più importante appuntamento fieristico del Nord America dedicato ai prodotti alimentari di qualità e all'...La Regione sceglie per il secondo anno consecutivo ilFood Festival, il più importante appuntamento fieristico del Nord America dedicato ai prodotti alimentari di qualità e all'...

L'Italia protagonista al Summer Fancy Food di New York: "Un gioiello da valorizzare" la Repubblica

(ANSA) - ROMA, JUN 26 - Con un balzo del 11% è record storico per le esportazioni agroalimentari Made in Italy nel 2023 che crescono quasi il doppio dell'export complessivo tricolore. È quanto emerge ...Festivals, food, fantastic new event Bristol buzzes all year round, but there’s something special about #SummerInBristol. This year we see the return of the city’s famous festivals and some new ...