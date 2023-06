Suleman Dawood | il figlio del miliardario a bordo del Titan sperava di entrare nel Guinness | “Voleva risolvere il cubo di Rubik a 3700 metri di profondità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) Era “terrorizzato” e non era per niente convinto di voler partecipare all’avventura nel sommergibile insieme al padre, l’uomo d’affari pachistano Shahzada: tuttavia, il diciannovenne morto adel, è partito lo stesso, in un viaggio in cuidiildidi, e che invece gli è costato la vita. Dopo l’implosione del sottomarino dell’Ocengate, emergono nuovi dettagli sulle storie dei passeggeri a: tra tutte, ha suscitato particolare scalpore proprio quella di, ildiciannovenne del magnate pachistano appassionato del relitto del ...