Studente sorpreso con il telefono durante l' esame di maturità | dovrà ripetere l' anno

Il pugno duro della commissione L'istituto ha deciso di non tollerare questo genere d'infrazione, per cui lodovrà attendere il prossimo anno per rifare la maturità. ' Su questo punto non si transige . Dispiace per il ragazzo ma la commissione non poteva fare altro', commenta Caterina Fantauzzi, la ...Leggi anche Maturità 2023,con il cellulare durante esame: bocciato. La preside: "Non si transige su questo"Pugno di ferro contro unodi un liceo in provincia dell'Aquila. Durante la seconda prova scritta, il maturando è statodalla commissione a utilizzare il proprio smartphone, violando le regole imposte durante ...

Il maturando è stato sorpreso dai commissari mentre era intento ad usare il telefono nel corso dello svolgimento della prova. La commissione ha proceduto all'annullamento dell'elaborato e ...Avrebbe utilizzato lo smartphone durante la seconda prova scritta dell'esame di maturità. Scoperto dalla commissione dovrà ripetere l'esame e il quinto anno ...