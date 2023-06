...e si trasferirà in Bielorussia in base a un accordo mediato dal presidente bielorusso...con il Ministero della Difesa russo guidato dal Ministro della Difesa Sergei Shoigu ha una lungaProkopyevich Gabyshev, bidello, saldatore, tuttofare e laureato al dipartimento didella Yakut State University, inizialmente sembrava essere un cittadino comune che non si adattava ......e si trasferirà in Bielorussia in base a un accordo mediato dal presidente bielorusso...con il Ministero della Difesa russo guidato dal Ministro della Difesa Sergei Shoigu ha una lunga

Storia di Alexander Gabyshev, lo ‘sciamano’ anti-Putin fatto rinchiudere in un manicomio Globalist.it

Grillo ha un temibile concorrente in Alexander Lukashenko che è il garante di Putin nei confronti di Prighozin in questa strana storia russa. Infatti ...Il presidente bielorusso ha negoziato un accordo con il capo del gruppo Wagner che ha richiamato le truppe in marcia verso Mosca. Alla base "un'opzione redditizia e accettabile per risolvere la situaz ...