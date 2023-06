(Di lunedì 26 giugno 2023) "Quello che vediamo dimostra la fragilità dele dimostra quanto sia difficile per Putin essere resiliente. Non possiamo prevedere cosa accadrà nei prossimi giorni ma non possiamo ...

"Quello che vediamo dimostra la fragilità delrusso e dimostra quanto sia difficile per Putin essere resiliente. Non possiamo prevedere ...detto il segretario generale della Nato Jens...Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens. 'Stiamo monitorando anche la ... 26 giu 08:42 Rivolta gruppo Wagner, a Mosca revocatoantiterrorismo Il sindaco di Mosca, Sergei ...... Jens, in un punto stampa da Vilnius con il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda. "Gli eventi dello scorso fine settimana in Russia hanno dimostrato l'instabilita' deldel ...

Stoltenberg, 'regime russo fragile ma un errore sottovalutarlo ... Agenzia ANSA

"Quello che vediamo dimostra la fragilità del regime russo e dimostra quanto sia difficile per Putin essere resiliente. (ANSA)