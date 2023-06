Stella D’Argento | il TAR riapre la casa di riposo chiusa senza la verifica dell’ottemperanza ai rilievi mossi

al merito sportivo del CONI, si è sempre distinto, oltre che per la preparazione, l'impegno e la profonda conoscenza del mondo del calcio, per l'educazione ed il tratto elegante e ...al merito sportivo del Coni, si è sempre distinto, oltre che per la preparazione, l'impegno e la profonda conoscenza del mondo del calcio, per l'educazione ed il tratto elegante e ...al merito sportivo del CONI, si è sempre distinto, oltre che per la preparazione, l'impegno e la profonda conoscenza del mondo del calcio, per l'educazione ed il tratto elegante e ...

A Ficarazzi la prima festa del calcio siciliano, Morgana: "Il coronamento di una stagione straordinaria" PalermoToday