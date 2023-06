Sposa un uomo di 26 anni più grande e si sfoga | “Gli insegnati pensano che Ben sia il nonno dei nostri cinque figli”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) L’età è solo un numero anagrafico e per questo non dovrebbe condizionare la vita delle persone, tanto meno la sfera sentimentale. E l’esempio che l’amore segue regole e logiche tutte sue arriva dagli Stati Uniti, più precisamente da Allison e Ben Hornsby. I due hanno 26di differenza, sonoti e hanno 5. Uniti dal destino, il loro incontro è avvenuto del tutto casuale: Allison, 45, ha visto per la prima volta il 71enne nel 1998, al banco dei pegni dove lavorava all’età di 20. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, infatti, la ragazza e l’allora postino di 46hanno avuto una “connessione naturale”, come hanno raccontato loro stessi in un’intervista al Mirror. Così, hanno iniziato a frequentarsi, nonostante sapessero che la loro ...