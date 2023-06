Spider-Man | Across the Spider-Verse torna primo al box office USA | The Flash peggior crollo degli incassi DC

" Non è un segreto che il mio show The Crowded Room sia stato recensito in modo orribile ", ha dichiarato la star di: No Way Home durante un'intervista con Get a Job! Holland ha ...Slitta dal secondo al terzo postoAcross the- Verse : il film della Sony Pictures Animation invece ha una corsia preferenziale nel cuore degli spettatori. Il funambolico cartoon ...- Pubblicità - Secondo quanto riferito, Bad Bunny è uscito dal film El Muerto di Sony. È stato recentemente annunciato che l'imminente film dell'universo didi Sony, El Muerto , sarebbe stato posticipato a tempo indeterminato dalla data di uscita originale del 12 gennaio 2024. Il film era impostato per vedere l'interpretare il cantante / ...

Quando Peter Parker smise di essere Spider-Man Fumettologica

Con un sorprendente colpo di coda, Spider-Man: Across the Spider-Verse riconquista la vetta del botteghino americano a quattro settimane dall'uscita, mentre The Flash segna il peggior crollo nel secon ...Spider-Man: Beyond the Spider-Verse terzo capitolo della saga e seguito di Across the Spider-Verse con ogni probabilità subirà dei ritard ...