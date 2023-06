Spider-Man | Across the Spider-Verse | le condizioni di lavoro hanno spinto 100 animatori a licenziarsi

Segue The Flash , al secondo , con 62mila presenze, 470mila euro e un totale in due settimane di 2 milioni di euro e, al terzo ,: Across The- Verse , giunto a un totale di quasi ...È possibile ascoltare Coi anche sul grande schermo, con la sua collaborazione con Metro Boomin per la canzone 'Self Love', che fa parte della colonna sonora di ": Across the- ...Venom 3: Andy Serkis svela perché non sarà il regista del film Il Venom di Tom Hardy è apparso brevemente nella scena post - credits di No Way Home, ma il suo personaggio e lodi Tom ...

Quando Peter Parker smise di essere Spider-Man Fumettologica

Il film d'animazione Elemental ha vinto il Box Office Italia nel suo weeken d'esordio, secondo il cinecomic The Flash.Per prepararci al prossimo arrivo Marvel's Spider-Man 2, fissato per l'autunno, Sony ha pubblicato il brano principale della colonna sonora.