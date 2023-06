(Di lunedì 26 giugno 2023) Loretrocesso in Serie B cerca un nuovo allenatore. In pole position c'è, che ha lasciato il Lecce. Le piste...

... Cremonese e. Il presidente della Lega di serie B Mauro Balata parte da qui per un bilancio ... Fra di loro un sedicenne,diciasettenni, quattro diciottenni e quindici diciannovenni. E' il ......dimediani con alle spalle una buona esperienza nel nostro massimo campionato. Secondo la Gazzetta dello Sport il Grifone avrebbe messo nel mirino sia Giulio Maggiore, ex capitano dello...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana Evidenza [ 08/01/2023 ] Trae Lecce è solo ... In programma benrassegna, ossia "I concerti del Conservatorio, Summer edition" e "Tito Schipa ...

Spezia: due alternative a Baroni | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

I medici Enzo Ceragioli, ex consigliere comunale di centrodestra, e Marco Santilli hanno vinto una causa contro Asl 5 per il pagamento delle ferie arretrate. Il ricorso era stato presentato alla sezio ...I primi due eventi del “La Spezia Opera Forum”, la rassegna di eventi gratuiti dedicata all’opera lirica, organizzata dal Comune della Spezia in collaborazione con l’associazione “Comitato Amici del L ...