Spezia | Alvini il favorito per la panchina

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 giugno 2023) Massimilianoè ilper guidare lonella stagione 2023/24. Questo pomeriggio il direttore tecnico Eduardo Marcia e il proprietario del club, l’americano Robert Platek, saranno impegnati in una call tra Italia e Stati Uniti per vagliare le candidature per ladei liguri, recentemente retrocessi in serie B. Il tecnico toscano è dato come il candidato forte dopo una serie di colloqui avvenuti negli scorsi giorni. Lo, alla ricerca di un tecnico che porti un calcio propositivo dopo le esperienze negative con Gotti e Semplici, ha sondato tra gli altri anche Marco Baroni e Fabio Liverani. Alla guida della Cremonese la scorsa stagione,non è riuscito a vincere neanche una partita in 18 giornate, attirando tuttavia interesse per la qualità del gioco ...