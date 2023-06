Almeno tre persone sono state uccise - due uomini e una donna - e altre cinque sono rimaste ferite in unadomenica mattina a Kansas City, in. Lo riferisce la Cnn citando la polizia. Intorno alle 4:30 ora locale, gli agenti sono stati chiamati e hanno trovato tre persone a terra già ...Due uomini e una donna sono stati uccisi in unaavvenuta alle 4.30 - ora locale - di domenica 25 giugno a Kansas City, nello stato del. Altre cinque persone sono rimaste ferite nel conflitto a ...Almeno 3 persone sono morte e molte altre sono state ricoverate in ospedale dopo unanel. La violenza si è svolta intorno alle 4.30 a sud - est del centro di Kansas City, ha twittato lo sceriffo della contea di Jackson Darryl Forte. Il dipartimento di polizia di ...

Sparatoria in Missouri, tre persone uccise e cinque ferite Agenzia ANSA

Almeno cinque i feriti, colpiti durante un ritrovo non autorizzato fuori da un'officina meccanica. Offerta ricompensa di 25mila dollari per chi è in grado di fornire informazioni su chi ha sparato ...Almeno tre persone sono state uccise - due uomini e una donna - e altre cinque sono rimaste ferite in una sparatoria domenica mattina a Kansas City, in Missouri. Lo riferisce la Cnn citando la polizia ...