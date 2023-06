Spararono pallini alla prof | perché è stato giusto promuoverli ma non con il 9 in condotta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) Scrivo in meritovicenda di Rovigo dove gli organi collegiali di un istituto tecnico hanno deciso di non far ripetere l’anno ai due giovani che a gennaio in classe avevano sparato deiin faccialoroessoressa, sollecitato da più colleghi a dire la “mia” sul caso. Questa questione è molto più delicata di quanto possa sembrare. Premessa: come dice in un mio articolo, pubblicato in questi giorni su ilfattoquotidiano.it, Gustavo Pietropolli Charmet (psicologo) “quando di fronte a questi fatti si risponde in modo duro si da solo soddisfazionepancia dell’opinione pubblica”. Da più parti ho sentito reclamare la bocciatura per questi ragazzi, il cinque in, i lavori socialmente utili senza fare una riflessione più amplia, senza calare il tutto nel contesto. ...