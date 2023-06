Spara e uccide l' autista di Uber | Pensavo mi volesse rapire

(Di lunedì 26 giugno 2023) Credendo di essere vittima di un rapimento una donna hato a un. È successo a El Paso, in Texas (Stati Uniti), dove una donna di 48 anni, Phoebe Copas, ha ucciso l'uomo alla guida che lei stessa aveva chiamato per farsi accompagnare al casinò locale, che si trova vicino al...

Una donna, che aveva chiamato un Uber per farsi accompagnare ad un casinò di El Paso nei pressi del confine con il Messico, ha sparato all'autista affermando di credere di essere stata rapita e ...Una donna, che aveva chiamato un Uber per farsi accompagnare ad un casinò di El Paso nei pressi del confine con il Messico, ha sparato all'autista affermando di credere di essere stata rapita e ...... le ricerche della Guardia costiera Usa tragedia in ohio Fotogallery - Usa, a due annila madre incinta all'ottavo mese IN CENTRO Fotogallery - Incendio a Parigi, crolla un palazzo I ...

Usa, bimbo di 2 anni spara e uccide la madre incinta in Ohio RaiNews

Una donna di 48 anni, Phoebe Copas, che aveva chiamato un Uber per farsi accompagnare ad un casinò di El Paso nei pressi del confine con il Messico, ha sparato all'autista, ...L'uomo, colpito da più proiettili alla testa, è morto dopo giorni in ospedale. La passeggera 48enne è stata subito arrestata e ora incriminata per ...