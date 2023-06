Sostenibilità | persone | ambiente e comunità | l' impegno di Barilla

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) Roma, 226 giu. (Adnkronos) - Quante storie ci sono in un pacco di pasta? Per esempio, oltre 20 anni di ricerca per promuovere pratiche agricole più efficienti e sostenibili, grano duro 100% italiano per la pasta venduta in Italia e contratti di filiera che sostengono migliaia di agricoltori di 13 regioni italiane; uno spaghetto (o una penna, un fusillo) nato da 146 anni di know-how e innovazione nell'arte pastaria; una confezione in cartoncino e 100% riciclabile che ogni anno toglie 160mila chili di plastica. Nel suo nuovo Rapporto di, Gruppoevidenzia i risultati raggiunti per il benessere delle, per l'e per le. Nel segno della sua purpose ‘La gioia del cibo per una vita migliore', anche nel 2022 il Gruppo di Parma ha continuato ...