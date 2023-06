Sos gambe gonfie per 1 donna su 2 | un decalogo per ‘alleggerire’ arti

(Di lunedì 26 giugno 2023) Quando la temperatura sale, la circonferenza die caviglie aumenta. Gonfiore, pesantezza e, in alcuni casi, anche un fastidioso formicolio “che, in estate, colpisce ben 1su 2, il triplo rispetto a quanto avviene in inverno. Neanche gli uomini ne sono immuni, anche se tendono a ignorare e sottovalutare il problema molto più di quanto facciano le donne”. A mettere in guardia dal rischio linfedema, in vista di quella che potrebbe essere la stagione estiva più calda di sempre, è Corrado Campisi, presidente del Congresso mondiale di Linfologia che si terrà a Genova dall’11 al 15 settembre, e docente di Chirurgia plastica all’università di Catania. L’evento, che riunirà medici, chirurghi, infermieri, fisioterapisti, podologi e molti altri specialisti, provenienti da tutto il mondo, rappresenta un’opportunità di aggiornamento nel trattamento ...

Ciò che invece non può essere ignorata è l'eventuale difficoltà con cui le gambe si sgonfiano: se non si riescono ad ottenere benefici sollevandole e rinfrescandole con getti d'acqua fredda, è bene ...

Quando la temperatura sale, la circonferenza di gambe e caviglie aumenta. Gonfiore, pesantezza e, in alcuni casi, anche un fastidioso formicolio ...Sono due le principali forme di linfedema: ne soffrono due milioni in Italia. Varie le soluzioni per evitare questo tipo di problema, ed un decalogo per la prevenzione AGI - Quando la temperatura sale ...