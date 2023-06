... Macron sale al 30% di gradimento, due punti in più rispetto al precedentedel 30 maggio. Lieve schiarita anche per la popolarità della premier Elisabeth Borne, con 30% di persone ...I risultati positivi del diario online Serenis ha condotto uninterno basato sulle ... Così facendo, si aumenta la propria autoconsapevolezza, sila comunicazione con il ...Segnali di leggero miglioramento per la fiducia dei consumatori europei. La stima flash dell'ultimomensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN), evidenzia che il sentiment dei consumatori nell'eurozona è ancora negativo e ...

Sondaggio, migliora l'indice di gradimento di Emmanuel Macron ... Agenzia ANSA

L'indice di popolarità del presidente francese, Emmanuel Macron, registra un lieve miglioramento dopo il duro inverno di contestazioni contro la riforma delle pensioni ormai divenuta legge dello Stato ...Ma il tempo passa e l’immagine di Toti a più volti, quello di "capo" della Regione, ma anche di politico ben esposto sulla scena nazionale, con una visibilità che nessun altro presidente di Regione ha ...