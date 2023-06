Sondaggi politici | scendono Fratelli d' Italia e Pd

M5S e Lega crescono, giù Forza Italia Fratelli d'Italia e Pd calano, M5S e Lega salgono. Il sondaggio Swg per il Tg La7 evidenzia le novità delle intenzioni di voto al 26 giugno. Fratelli d'Italia ...I nuovidell'istituto Noto portano in dote una notizia eclatante: Forza Italia è davanti alla Lega. A distanza di due settimane esatte dalla morte del leader azzurro Silvio Berlusconi, il ......"irragionevole" è quindi quella che "si concentra in modo sproporzionato sugli interessi... Secondo gli ultimiinfatti se si andasse oggi a votare Netanyahu non avrebbe i numeri per ...

Sondaggi politici, rallenta Forza Italia, negli ultimi 7 giorni crescono Pd e M5s Fanpage.it

Fratelli d’Italia e Pd calano, M5S e Lega salgono. Il sondaggio Swg per il Tg La7 evidenzia le novità delle intenzioni di voto al 26 giugno. Fratelli d’Italia rimane saldamente primo partito: la forma ...Se la cavano meglio le democrazie nelle quali alle contese sulle questioni interne non si sovrappongono dissensi radicali sulle alleanze e sulla collocazione internazionale | Editoriale di Angelo Pane ...