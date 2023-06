Sommergibile Titan | la mamma del 19enne morto | «Dovevo salire io ma all’ultimo gli ho ceduto il mio posto»

(Di lunedì 26 giugno 2023) Suleman Dawood,figlio del magnate pakistano Shahzada Dawood, è la vittima più giovane della «catastrofica implosione» del. E come rivelato in un’intervista alla Bbc da Christine Dawood, madre del giovane, il figlio non sarebbe neanche dovutoa bordo. La donna smentisce quindi la versione della cognata, zia di Suleman e sorella di suo marito. Secondo Azmeh Dawood, il nipote aveva «fatto quel viaggio per assecondare suo padre, che era ossessionato dalic. Lui era terrorizzato, non voleva fare quella spedizione, ma ha acconsentito solo perché era importante per il padre». Non è andata così invece secondo quanto racconta la madre del ragazzo. Lei e il marito avevano prenotato due posti a bordo delper esplorare il ...

Gli investigatori passano al setaccio le registrazioni e i messaggi di testo inviati dalla Polar Prince fino al momento in cui il Titan ha subito la fatale perdita di pressione ...