Solot | in scena i piccolissimi attori del corso Teatro Studio Ragazzi

(Di lunedì 26 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMercoledì 28 giugno, alle ore 21.00, sarà finalmente il momento di vedere in, nel giardino del Mulino Pacifico, i più giovanidellaCompagnia Stabile di Benevento, con il loro saggio spettacolo di fine anno accademico. Lo spettacolo si compone di due parti, la prima titolata “E se usassimo la fantasia?” a cura di Katiuscia Romano, in cui un gruppo di amichetti si ritrova all’improvviso senza tecnologia, costretti a leggere, ad immaginare, ad entrare in un mondo chiamato fantasia. Nella seconda parte, titolata “Angeli con la faccia sporca”, diretta da Paola Fetto con la collaborazione di Valentina Clemente, vedremo la storia di una reporter a cui viene affidato un servizio giornalistico sulle violenze contro i bambini, aprendo in questo modo il sipario su tematiche dure come la guerra, il ...