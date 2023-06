Solo la metà delle casse funziona e poi solo con carta di credito! Un cliente difende l' abbandono dei carrelli in modo geniale!

Leggi su oggi-notizie

(Di lunedì 26 giugno 2023) Oggi Notizie Un video virale di una dipendente di Walmart che denuncia le persone che abbandonano i lorodella spesa ha scatenato una discussione sulla frustrazione dei clienti causata dalle lunghe file nei supermercati. In risposta al video, undi Walmart ha spiegato le circostanze in cui ritiene che l'del carrello possa essere giustificabile. La TikToker Marquita ha affermato di essersi trovata costretta ad abbandonare il suo carrello in passato a causa di code lunghissime e della mancanza di cassieri per gestire il flusso di clienti. Il video ha scatenato una serie di commenti da parte di altri clienti che hanno raccontato le proprie esperienze simili. Di cosa parliamo in questo articolo... Un video su TikTok mostra una dipendente di Walmart che denuncia le persone che abbandonano i loro ...