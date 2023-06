(Di lunedì 26 giugno 2023) Inizio settimana conmassime che arrivano a 35 gradi. Ecco le previsioni del tempo a cura di Gabriele Galastro del Centro Meteorologico Lombardo. Lunedì 26 giugno 2023 Tempo Previsto: Tra il mattino e il primo pomeriggio sull’intera regioneo poco nuvoloso. Tra il tardo pomeriggio e la sera transito di velature a tratti compatte da nord-ovest verso sud-est.: Minime comprese tra 19 e 21°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 31 e 35°C.Venti: In pianura debole da sud-ovest, in quota debole da sud-ovest. Martedì 27 giugno 2023 Tempo Previsto: Tra il mattino e il primo pomeriggio sull’intera regionepoco nuvoloso o con nubi sparse. Tra il tardo pomeriggio ...

In realtà bisogna prestare maggiore attenzione ale al caldo, ma a livello generale non c'è ... così come stravaganti formazioni rocciose che sembrano toccare ilfra dune di sabbia finissima ......00 - Tg3 19:30 - Tg Regione 20:00 - Blob 20:20 - Via dei matti n°0 20:50 - Un posto al21:20 - ... niente da dichiarare 3 Stagione Ep.8 03:15 - Airport Security: Spagna 6 Stagione Ep.118:00 -...Relax e natura Torri d'avvistamento, laghi carsici, rane gracidanti alcarico di stelle, ... e sembra facile immaginare come, nelle radure dove filtrano i raggi del, qualche spirito della ...

Sole, cielo sereno e temperature nella media stagionale BergamoNews.it

Giornate segnate ancora dalla presenza dell’anticiclone africano. Temperature molto alte, in Toscana martedì potranno essere raggiunti i 35 gradi ...Tempo Previsto: Tra il mattino e il primo pomeriggio sull’intera regione cielo sereno o poco nuvoloso. Tra il tardo pomeriggio e la sera transito di velature a tratti compatte da nord-ovest verso ...