Skoda Kodiaq - Più stile | la solita sostanza e finalmente l' ibrido | ecco la nuova serie -VIDEO

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il secondo sarà anche l'ultimo giro, per la, o quantomeno l'ultimo sulla giostra del motore endotermico. Il futuro della Casa è infatti già scritto e prevede un'infornata di novità elettriche a cavallo della metà del decennio in corso, tra cui una sport utility a sette posti alimentata esclusivamente a batteria, attesa per il 2026; per capirci, un alter ego a corrente della, destinato a conviverci finché la tagliola dello stop alla vendita di endotermiche nel 2035, e la fine del ciclo di vita di questa seconda generazione, non imporranno a quella che è stata la prima Suv della Casa boema di passare il testimone al nuovo che avanza. A quel punto, forse, qualcuno sentirà la mancanza di un'auto come la sette posti boema: non tanto per nostalgia di bielle, pistoni o del rumore del carburante che brucia, quanto più per ...