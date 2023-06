Gli appassionati di tennis possono tirare un sospiro di sollievo, il numero 8 al mondo Janniksarà presente a Wimbledon . L'altoatesino, costretto al ritiro nei quarti di finale del torneo Atp 500 di Halle causa infortunio , dopo qualche giorno ha rassicurato sulle sue condizioni con un ...... hanno preferito riposare questa settimana, altri invece, come i quattro azzurri (Jannik, ... Wimbledonuna grande novità L'open inglese ha annunciato questa mattina una grande novità, ..., che è attualmente il numero 8 del ranking ATP ed è attualmente il più forte giocatore ... Date le sue prestazioni su terra, siuno dei favoriti per il Roland Garros di quest'anno, dove ...

Sinner annuncia: "Infortunio superato, sarò a Wimbledon" Corriere dello Sport

"Dopo qualche giorno di riposo e consultazione con il mio medico sono felice di condividere con voi che sarò in forma e pronto per Wimbeldon". Jannik Sinner scioglie le riserve e annuncia sui social.