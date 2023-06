Un tema molto importante su cui il Ministero dell'Interno e' molto attivo, cosi' il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi intervenuto alla presentazione del report di avviso pubblico "Amministratori ...Nel 2022 in Italia sono stati 326 gli atti intimidatori, di minaccia e violenza contro, assessori, consiglieri comunali e municipali, amministratori regionali, dipendenti della Pubblica ...Serbi discriminati eGli abitanti serbi di Leposavi ritengono che la polizia speciale li ...aveva fatto irruzione nei municipi delle cittadine a maggioranza serba per insediare idi ...

Sindaci minacciati, Piantedosi: "Rinnoviamo la vicinanza dello Stato" - Italia Agenzia ANSA

Un tema molto importante su cui il Ministero dell'Interno e' molto attivo, cosi' il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi intervenuto ...