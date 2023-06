(Di lunedì 26 giugno 2023) Vivere sotto minaccia come: lo racconta Ilaria Abagnale, prima cittadina di(NA), più volte oggetto di intimidazioni."Da amministratrice minacciata si impara a vivere; non ...

Vivere sotto minaccia come sindaca: lo racconta Ilaria Abagnale, prima cittadina di Sant'Antonio Abate (NA), più volte oggetto di intimidazioni."Da amministratrice minacciata si impara a vivere; non si perde il mordente ma ci ...

Lunedì, 26 giugno 2023 Home > aiTv > Sindaca Sant'Antonio Abate: vivendo minacciati si mette in gioco tutto Roma, 26 giu. (askanews) - Vivere sotto minaccia come sindaca: lo racconta Ilaria Abagnale,