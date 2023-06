Simest Cdp | contributi a fondo perduto per 300 mln alle imprese colpite dall’alluvione

(Di lunedì 26 giugno 2023)– la Società del Gruppo Cdp che sostiene la crescita delleitaliane nel mondo – comunica che è attivo a partire da questa mattinaore 9 il portale per la presentazione delle domande relative alla richiesta diriservatiesportatricidalla recente alluvione che ha colpito Emilia-Romagna e territori limitrofi. Le risorse – destinate a ristori per danni materiali subiti su beni mobili ed immobili (es. fabbricati, attrezzature, macchinari, impianti, automezzi e scorte) – ammontano a €300 milioni, fondi gestiti daper conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Le domande possono essere presentate direttamente sul ...

SIMEST, società del Gruppo CDP focalizzata sulla crescita internazionale delle imprese italiane, annuncia l'operatività del portale per la richiesta dei contributi a fondo perduto riservati alle imprese esportatrici colpite dalla recente alluvione che ha colpito Emilia-Romagna e territori limitrofi.

