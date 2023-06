“Signora | non ha niente” Dimessa dall’ospedale | poco dopo la diagnosi choc sul tumore e la morte

Leggi su caffeinamagazine

Dramma della malasanità, una storia dai toni scuri quella che arriva da Tolmezzo, comune friulano in provincia di Udine. A denunciare Lucia Gobbi che, al Messaggero Veneto, racconta della scarsa cura con il quale la madre, laDiomira di 78 anni, è stata trattata all'interno della struttura ospedaliera cittadina. Racconta come la donna, in preda a dolori lancinanti, sia stata portata lo scorso 20 febbraio in ospedale quando ormai era già troppo tardi e ladei medici non lasciva speranze. Che per piena chiarezza della vicenda torna indietro di un anno e spiega come: "Già a maggio del 2022 –avevamo cercato di farla ricoverare a Tolmezzo, ma secondo i medici non era necessario. Mia madre continuava a stare male e il 4 ottobre abbiamo ...