Si può chiedere il risarcimento danni alla scuola per una bocciatura?

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 26 giugno 2023) Nel caso in commento uno studente all'esito dell'anno scolastico è stato promosso con sospensione del giudizio per la presenza di debito scolastico in due discipline. Successivamente, a causa del mancato superamento degli esami di recupero del debito scolastico, il minore non è stato ammessoclasse superiore. A seguito della mancata ammissione il minore è stato iscritto presso altro Istituto Scolastico mentre i genitori non hanno ritenuto di proporre impugnativa avverso il provvedimento inibitorio. La Sentenza in commento è la n. 00513/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo. L'articolo .