Shoigu fatto fuori? Spunta questo video | Putin | pericolosissimo schiaffo ai golpisti

(Di lunedì 26 giugno 2023) Si infittisce il giallo del golpe in Russia. Il ministro della Difesa Sergeiè riapparo dopo due giorni e ha visitato le truppe in Ucraina in quella che è la sua prima apparizione pubblica dall'ammutinamento dei miliziani del Gruppo Wagner, nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Le immagini sono state fornite dal ministero della Difesa di Mosca.non ha commentato la ribellione, durante la quale il capo di Wagner Evgeni Prigozhin ha chiesto al ministro della Difesa di incontrarlo a Rostov prima di sospendere l'ammutinamento. L'agenzia Ria ha riferito cheha incontrato il colonnello generale Nikiforov, comandante del raggruppamento 'occidentale'. Il ministro ha inoltre prestato particolare attenzione all'organizzazione del supporto alle truppe coinvolte nell'operazione militare speciale e alla creazione di ...

Aleksej Dyumin il favorito a sostituire il generale, ormai diesautorato assieme a Gerasimov. Da sempre vicino ai ribelli, Dyumin faceva parte ...non ha commentato la ribellione, durante la quale il capo di Wagner Prigozhin aveva chiesto ... L'accordo che ha posto fine alla rivolta dei mercenari ha prodotto dil'espulsione di ...Avereappello all'unità contro una "pugnalata alle spalle" che ha collegato a quella di ... Sergeiin testa. Lukashenko come garante La decisione di mostrare Lukashenko come mediatore per ...

Shoigu e Gerasimov esautorati di fatto, l’ombra di Dyumin sulla Difesa: ex guardia del corpo di Putin, ma fu … La Stampa

Il blitz a metà di Prigozhin alla guida dei miliziani della Wagner, pur fra i mille interrogativi che ancora attendono risposta, ha indebolito ...La rivolta di Prigozhin, ora dato a Minsk, se da un lato può aver mostrato le debolezze di Putin dall'altro conferma la tenuta del sistema creato dal presidente. Che gli sopravviverà.