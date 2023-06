Shoah | addio a Luciano Fuà | patì le leggi razziali

(Di lunedì 26 giugno 2023) L'Aquila - È morto stamani nella sua abitazione a Sulmona all'età di 84 anni,Fuà, pochi giorni dopo del fratello Sandro, entrambi provenienti da una famiglia di commercianti sulmonesi che avevano pesantemente subito le conseguenze delledel 1938.era l'ultimo di sette figli. Il padre era stato segnalato come appartenente alla "razza ebraica" benché con la moglie si fosse convertito al cristianesimo dopo il matrimonio e tutti i suoi figli fossero stati iniziati alla medesima religione. Nonostante le disposizioni discriminatorie venissero in seguito dichiarate inapplicabili nei confronti dei Fuà, per aver combattuto Guido nella Grande Guerra, la famiglia dal 1939 subì un crescente allontanamento dalla vita pubblica e molteplici atti di violenza e di vessazione. I figli maggiori furono ...

