Sgabuzzino Cinque

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 26 giugno 2023) Morning News C’è un problema a Mediaset, che problema per Mediaset di fatto non è. E’ quindi più un paradosso quello che “aleggia” nel Centro di Produzione di Cologno Monzese, precisamente nello studio 15, che potremmo ribattezzaredate le ridotte dimensioni, dove il Biscione concentra gran parte della sua informazione (eccetto quella del Tg5, in onda ancora da Roma). Lo studio-, chiamiamolo così, è una “costola” dello studio 14 (per intenderci, quello di Striscia la Notizia); la suddivisione venne fatta nel 2000 e ad inaugurare il “nuovo” spazio fu Italia 1 con il programma musicale Top of the Pops. Oggi dallo studio 15 vanno invece in onda tutti i notiziari di Studio Aperto, Sport Mediaset, Tg4 e Tgcom24 e le principali trasmissioni di Canale 5 dedicate all’informazione e all’approfondimento, da Mattino ...