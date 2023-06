Serie A | slitta ancora l’assemblea per i diritti tv | la situazione

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 26 giugno 2023) Lasulla vendita deitv dellaA per le prossime stagioni. Tutti i dettagli in merito Di seguito il comunicato pubblicato dalla LegaA suitv. COMUNICATO – Si comunica chedella Lega Nazionale ProfessionistiA già convocata per il 30 giugno 2023 (con comunicazione a mezzo PEC protocollo n. 52) è differita al giorno Lunedì 3 luglio 2023 presso la sede della Lega Nazionale ProfessionistiA in Via Ippolito Rosellini, 4 Milano, alle ore 12.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 14.00 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito all’ordine del giorno già comunicato e che per comodità si ripete di seguito: Verifica poteri, Comunicazioni del ...