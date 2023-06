Serie A | Casini | “Offerte Arabia Saudita? Rischio doping finanziario | servono forme di salary cap”

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, il presidente della LegaA Lorenzoha commentato le numerosedi mercato in arrivo dall’: “Sicuramente sono sintomo di un interesse verso i nostri giocatori, ma allo stesso tempo possono portare a fenomeni di. Fin quando si parla di mercato europeo possiamo intervenire con delle regole dicap, ma se parliamo anche di altri continenti solo la Fifa può intervenire. Si tratta di un fenomeno che dovrà essere monitorato nel corso degli anni“.non lancia però l’allarme: “Sono preoccupato relativamente. In fondo si va a cicli e quest’anno i risultati delle italiane in Europa sono stati positiva. A mio avviso bisognerebbe iniziare ...