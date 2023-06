Serie A | Casini | «Il razzismo sta calando | ma non basta ancora»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 26 giugno 2023) Le parole di Lorenzo, presidente della LegaA, sul tema delnegli stadi italiani: «Si inizi a lavorare nelle scuole» Lorenzo, presidente della LegaA, intervenuto nel corso del programma Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 ha discusso il tema delnegli stadi in Italia. Di seguito le sue parole. «Se guardiamo i dati statistici, è un fenomeno in tendenziale riduzione dal punto di vista quantitativo. Ma questo non, dobbiamo arrivare a sradicarlo completamente, l’obiettivo è il 2030. Alcuni strumenti sono stati già messi in campo, poi c’è il tema sanzionatorio da rendere sempre più efficace. Per me l’unica soluzione parte dalle scuole, la sanzione arriva già tardi, bisogna iniziare dalle scuole per trasmettere ...