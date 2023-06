Serata conclusiva del Pizza Village

(Di lunedì 26 giugno 2023) L’undicesima edizione delè terminata. Soltanto nellafinale hanno partecipato più di 40,000 persone. Carente la presenza dei turisti, probabilmente a causa della nuova location poco trafficata. Durante la sua vista il Sindaco Manfredi ha sottolineato l’importanza di aumentare la visibilità della manifestazione e, in vista di un pubblico più ampio, la Mostra d’Oltremare pare essere la scelta più giusta. In questa cornice, mercoledì si è svolto il Campionato Mondiale del Piazzaiuolo – Trofeo Caputo, titolo assegnato a Jun Hwan Yu, in gara nella categoria Stg, Specialità Tradizionale Garantita. Mentre il premio nella categoriacontemporanea, precedentemente vinta da Vincenzo Capuano, è andato a la giapponese Madoka Shibamoto. Protagonista indiscusso della...

C'erano molte forze dell'ordine alladel Pride all'arco della Pace. Erano lì per proteggere i manifestanti da ipotetici attacchi, non per far rispettare le decine di violazioni di norme e regolamenti! Sabato la musica è ...Durante la terza edi questa prima edizione del festival, il cantautore, che da subito ha stabilito un legame emotivo e di interazione con gli spettatori presenti, ha portato sul ...Ladella 44esima edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo è stata condotta dal giornalista Alessio Lasta, inviato di Piazzapulita di La7 e da Daria Luppino, ...

Chiude la tre giorni di manifestazioni a Scampia del progetto “Tutt’ egual song' 'e criatur” e lo fa con un’altra serata all’insegna della musica. Un ...Mentre nella Piana non sono pochi gli appuntamenti con le sagre estive già di ritorno. Ufficiale il calendario di quelle che si svolgeranno a Capannori in questo 2023. Sagra del Tordello Casalingo che ...