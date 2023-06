Semifreddo Oreo | il dolce che prepari in 5 minuti | 3 ingredienti e senza cottura!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 26 giugno 2023) I biscottipiacciono a grandi e piccini! Allora perché non cimentarci nella creazione di uncremoso e fresco nato proprio dalla scomposizione di questi biscotti? Farlo, credimi, sarà molto più facile di quello che credi. Impiegando solo pochipreparerai un dessert ottimo per la merenda e delizioso da assaporare dopo pranzo. Sarà una scoperta culinaria che lascerà tutti a bocca aperta.ricetta veloce:, o meglio i 3. da usare per realizzare ilsono: 240 ml di panna liquida da montare 190 gr di biscotti40 gr di burro fuso Preparazione: Prima di tutto prendiamo i nostried eliminiamo il ripieno con un coltello su ...