Seggi riaperti in Molise | nel pomeriggio il nuovo Governatore

fino alle 15 in Molise nelle 393 sezioni elettorali allestite per la seconda giornata di elezioni regionali chiamate nel pomeriggio di oggi a nominare il nuovo Governatore al posto dell'...Oggi isono statialle 7 e resteranno operativi sino alle 15. La sfida è tra Mario Puddu, sostenuto da liste civiche e di centrodestra, e Diego Corrias, alla guida di un'...questa mattina, dalle 7, per l'ultima giornata di voto, nei due comuni della provincia etnea per il turno di ballottaggio per le amministrative. Si vota ad Aci Sant'Antonio e Acireale ...

Ieri, alle ore 23, l'affluenza è risultata del 33,99%. Non è possibile fare un raffronto diretto con l'affluenza delle scorse elezioni regionali, perché nel ...La sfida è sostanzialmente fra due Sindaci. Il centrodestra punta alla riconferma alla Regione con il Sindaco di Termoli -che è anche Presidente della ...