Secret Invasion | i titoli di testa e il problema Intelligenza Artificiale | il limite tra strumento e pericolo

(Di lunedì 26 giugno 2023) L'utilizzo dell'IA nella serie originale Marvel Studios ha scatenato pesanti polemiche sull'utilizzo artistico della stessa, connettendosi a un quesito di limitazione generale di queste Intelligenze e alle possibili conseguenze correlate. Ne parliamo nel nostro approfondimento. Quello sulle intelligenze artificiali è un dibattito che sta scuotendo il mondo dell'arte in generale. È untentacolare che si estende dall'aspetto creativo a quello legale ed economico, di complessa trattazione e al centro di numerose polemiche. Esistono ovviamente diverse tipologie dia seconda del mercato di riferimento, ma quelle che interessano a noi in ambito artistico sono quelle cosiddette TTI, acronimo di Text to Image, capaci di creare un'immagine a partire da un testo scritto. Esistono anche intelligenze artificiali in ...