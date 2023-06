Sechi abbandona Meloni | è pronto a lasciare Palazzo Chigi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 26 giugno 2023) Era il primo marzo del 2023, solamente quattro mesi fa, quando Marioriceveva l’incarico di capo ufficio stampa della presidente del Consiglio, Giorgia. Un incarico destinato a terminare prestissimo., infatti, èper diventare il direttore di Libero, secondo quanto riportato da La Stampa e la Repubblica., spiega La Stampa, non avrebbe risposto alla richiesta di una conferma di questa notizia, che non sembra invece stupire a, dove si parla di “livore che si respirava in quelle stanze”. PerchélasciaSecondo la ricostruzione del giornale di Torino,non aveva ...