Sebastiano Pigazzi | «Giuseppi sono io»

(Di lunedì 26 giugno 2023) Diventare attore sembrava un sogno, invece è bastato poco per convincere il regista che era lui l’uomo giusto.debutta nel secondo capitolo del sequel di Sex and the City, And Just Like That... A noi racconta di quella scena ripetuta 20 volte, del primo incontro con Carrie e di suo nonno: una leggenda

Tra gli ospiti, infine,attore americano, che recita con Sarah Jessica Parker nella seconda stagione di 'And Just Like That' in uscita il 23 giugno su Sky e in streaming su Now.è tra le new entry del cast dell'atteso secondo capitolo di And Just Like That , sequel dell'iconico Sex and the City . Classe 1996, un po' James Dean e un po' Luke Perry (specie ...è tra le new entry del cast dell'atteso secondo capitolo di And Just Like That , sequel dell'iconico Sex and the City . Classe 1996, un po' James Dean e un po' Luke Perry (specie ...

Sebastiano Pigazzi, attore nel sequel di Sex and the city e nipote di ... Fanpage.it

Nato e cresciuto tra New York e Los Angeles, è il nipote di Bud Spencer e prima del set con Sarah Jessica Parker ha esordito con Luca Guadagnino ...Sebastiano Pigazzi, attore rivelazione della serie di Luca Guadagnino We Are Who We Are, è cresciuto negli Stati Uniti ma ha radici solidissime ...