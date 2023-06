Scuola | Pacifico Anief | In Italia ancora più di 400mila precari | l' Europa chiede di stabilizzarli

Il presidente nazionale di Anief, Marcelloè intervenuto a margine dell'audizione del sindacato presso la IV commissione Politiche ... soltanto in Italia lafunziona grazie alla ...Lo ha detto il presidente nazionale Anief, Marcello, intervistato dall'Italpress, 'Noi abbiamo bisogno di utilizzare il Pnrr per ripartire', ha aggiunto. xc3/mgg/gtr'C'è anche un problema sulla ricerca - ha continuato- perché la carta europea dei ... Infine, abbiamo bisogno di riconoscere il servizio svolto nellaparitaria. Queste sono in sintesi ...

Scuola, Pacifico (Anief): 'In Italia ancora più di 400mila precari, l ... Tiscali Notizie

Roma, 26 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Abbiamo più di 400mila precari con più di 36 mesi di servizio e l’Europa chiede di stabilizzarli, soltanto in Italia la scuola funziona grazie alla precarietà. F ...ROMA (ITALPRESS) – Garantire al personale precario della scuola la parità di trattamento giuridica ed economica, con scatti di anzianità, permessi, salario accessorio e introdurre un sistema che sanzi ...