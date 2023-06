(Di lunedì 26 giugno 2023) E’ guerra tra ildell’Istruzione e del Merito e lasuldelle scuole. Il taglio di istituti (che non significa cancellamento dei plessi ma riduzione delle reggenze dei presidi e del personale di segreteria) previsto dall’esecutivo in Legge di Bilancio vede l’opposizione di diversi Governatori, in primis Vincenzo De Luca che nei giorni è tornato ad alzare la voce contro il ministro Giuseppeche stamattina è intervenuto con un comunicato per provare a chiarire la questione. A dividere Napoli e Roma è ilo di. Secondo De Luca e l’assessore all’Istruzione regionale Lucia Fortini ilpoteva e può usare il parametro che assegna in via esclusiva dirigenti scolastici e ...

... che però non fu appoggiato da nessuno, e il suo fallimento fu l'ultimache aprì la strada ai ... e a lui si intesta l'eredità di tutta lamilitare russo - sovietica, come ha riconosciuto ...La, co - fondata dalla Zhongnan University of Economics and Law (ZUEL) e dall'Università La ... Questo progetto segna l'ultimo successo della cooperazione bilaterale, ha dichiarato Bruno, ...Poi è arrivata la, a quel tempo a casa mia le ristrettezze economiche erano notevoli. A 16 ... unadi culo incredibile, credimi se non c'è "San Culo" non vai da nessuna parte. Mi telefona ...

Scuola, botta e risposta tra il ministero di Valditara e la regione Campania sui criteri di dimensionamento Il Fatto Quotidiano

Di origini thailandesi, moglie di un imprenditore bergamasco, avvocatessa, ha centomila follower. È anche mamma, scrittrice e foodblogger nota sui social come Vaty . La diagnosi, il pianto e ora la ...L'Italia tiene botta e vince: Svizzera ko 3-2, Bellanova brilla in campo e sbaglia un gol Una vittoria che ci voleva. Cancellata la cocente sconfitta contro la Francia nell'esordio agli Europei Under ...