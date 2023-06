Scoppia incendio in una casa a Trieste | muore una donna | il figlio 33enne ricoverato

(Di lunedì 26 giugno 2023) Undivampato all’alba, per ragioni ancora tutte da chiarire, ha provocato la morte di unadi 51 anni e il ferimento deldi 33 anni, che è stato portato in ospedale a Cattinara in codice giallo. È successo al quarto piano di una palazzina di via Di Vittorio a. Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto ambulanze e auto mediche, oltre ad aver allertato la Polizia di Stato e i vigili del fuoco. Le chiamate di aiuto sono giunte all’alba al Numero unico di emergenza Nue112 del Fvg che le ha trasferite alla sala operativa di secondo livello della Sores. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

TRIESTE. Una persona è morta in un incendio che si è sviluppato stamane attorno alle 5 in via Di Vittorio. Le fiamme si sono scatenate in una abitazione al quarto piano dello stabile, che è stato ...Le fiamme non hanno lasciato scampo alla mamma. Il ragazzo è stato ricoverato in ospedale. Indagano vigili del fuoco e polizia ...