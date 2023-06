Scoperta clamorosa dopo 27 anni | errore nel logo Nintendo che solo un occhio acuto può cogliere

(Di lunedì 26 giugno 2023) Oggi Notizie Scoperto unnel famoso64! Gli appassionati di videogiochi e gli esperti hanno notato una piccola inconsistenza nella posizione della lettera "N", presente quattro volte nel classico design tridimensionale a forma di cubo. L'è stato commesso quando ilè stato creato per la prima volta nei primi'90 ed è stato notato anche in diversi giochi64. Pur non essendo significativo, il fatto ci ricorda che anche i migliori designer possono commettere errori. Scopri di più leggendo l'articolo. Di cosa parliamo in questo articolo... I videogiocatori notano unnel64 L'è nella posizione della lettera "N" L'ombreggiatura ...

Unaarcheologica Tutto nasce da un vero e proprio colpo di fulmine, sedici e oltre secoli fa. Grazie al 'segno divino' scoccato sulla Fonte sacra di Chiusi , l'area sacra venne ...... messo a punto dall'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, nell'ottica del programma di bonifica del sito stesso, a seguito delladelle discariche nel 2007. ECONOMIA ...I viaggi portano sempre ognuno di noi alladi posti sconosciuti, ambienti diversi, ... frutto degli insuccessi della compagine d'Oltremanica , culminati nellaeliminazione ai gironi ...

Mamma spende 10mila dollari per la festa di compleanno del figlio, poi la clamorosa scoperta: “La torta… Il Fatto Quotidiano

Il Milan è all'alba di una nuova era. Grandi cambiamenti in vista nel club rossonero, voluti dal proprietario e presidente Gerry Cardinale ...In seguito all'incidente mortale che ha coinvolto il piccolo Manuel Proietti a Casal Palocco, il gruppo YouTube 'The Borderline' ha assunto una clamorosa decisione. No, non parliamo della chiusura del ...